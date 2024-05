Il CPIA1 Foggia “David Sassoli” continua il suo impegno nella promozione della cultura e dell’istruzione all’interno della Casa Circondariale di Lucera. Due eventi significativi hanno caratterizzato il mese di maggio 2024, offrendo momenti di riflessione e crescita per gli studenti ristretti.

Lo scorso 21 maggio si è tenuto un interessante evento culturale nell’ambito del “Maggio dei libri”: la presentazione del libro “Al di là delle sbarre” di Luigi Talienti, dirigente scolastico e volontario penitenziario. Il volume rappresenta un affascinante mosaico di storie e riflessioni che gettano luce sulla realtà carceraria. Offrendo una prospettiva unica, invita alla profonda riflessione sul tema della pena e del reinserimento sociale. Gli studenti ristretti, che hanno partecipato attivamente a un percorso di lettura condotto dalla docente di Lettere Roberta Scarpiello, hanno avuto l’opportunità di dialogare e confrontarsi direttamente con l’autore su numerosi aspetti affrontati nel libro.

“L’evento – ha evidenziato Sergio Picucci – non solo ha valorizzato la cultura e la letteratura, ma ha fornito agli studenti un’occasione di sviluppo personale e di riflessione. L’incontro ha messo in luce l’impatto positivo della conoscenza e l’importanza dello scambio di esperienze”.

La settimana successiva, il 28 maggio, si è tenuto l’evento di chiusura dell’anno scolastico 2023/2024 del CPIA1. L’iniziativa, intitolata “… Come rondini al guinzaglio”, è stata un’esperienza ricca di emozioni e di riflessioni sul valore della cultura, dell’istruzione e della gentilezza. Gli studenti ristretti sono stati i protagonisti di performance musicali, teatrali e di poesia. Non solo, hanno anche avuto modo di sottolineare come sia possibile incontrare e (ri)scoprire la gentilezza in un ambito complesso come quello carcerario.

Le manifestazioni, fortemente volute dalla direttrice del carcere Immacolata Mannarella e dalla dirigente scolastica Antonia Cavallone, sono state organizzate con dedizione e passione dal docente di musica e referente educativo Sergio Picucci, con la collaborazione dei colleghi Roberta Scarpiello, Francesca Marra, Francesca Russo, Giovanni Angione e Filippa Finaldi. Il sostegno dell’area educativa, coordinata da Simona Salatto e degli operatori di polizia penitenziaria, guidati dal comandante Daniela Raffaella Occhionero, è stato fondamentale, così come il supporto dell’Ispettore superiore Pietro Bernardi e dell’assistente capo coordinatore Massimo Maiori.

L’iniziativa del 28 maggio è stata arricchita dalle esibizioni musicali degli studenti, accompagnati dai musicisti professionisti Luciano Parisano alle chitarre, Renzo Picucci al basso e Alfredo Ricciardi alle percussioni. Il programma ha spaziato tra i grandi successi di artisti come Ultimo, Modà, Luca Barbarossa, Vasco Rossi e Biagio Antonacci, offrendo un’ampia varietà di generi e stili musicali.

“…‘Come rondini al guinzaglio’ – ha sottolineato il docente Sergio Picucci – ha segnato l’apice di un anno scolastico di impegno e crescita per gli studenti del CPIA1 Foggia. Come hanno avuto modo di evidenziare la direttrice e la dirigente scolastica, quest’anno nell’istituto penitenziario di Lucera sono stati organizzati ben tre eventi culturali, segno di una bella sinergia e della motivazione crescente degli alunni ristretti”.

Agli eventi è stato invitato a partecipare anche il CSV Foggia, da tempo impegnato nella promozione del volontariato penitenziario.