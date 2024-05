Un’intesa strategica per portare nel Gargano l’alta specializzazione tecnologica: Smart Lab e l’ITS Academy Mobilità hanno siglato un protocollo d’intesa per l’attivazione due percorsi formativi a Manfredonia già a partire dal prossimo ottobre.

Si tratta dei corsi gratuiti per formare i futuri specialisti di tecnologie avanzate per l’analisi logistica e per il trasporto intermodale, profili professionali altamente ricercati dalle imprese del settore ma difficilmente reperibili dalle aziende del comparto. “Permettere alla domanda e all’offerta di lavoro di incontrarsi è una delle missioni specifiche del Sistema ITS” spiega Silvio Busico, presidente di ITS Academy Mobilità. “I nostri percorsi formativi nascono dalla domanda diretta delle centinaia di aziende della nostra rete partner per formare quei professionisti altrimenti impossibili da trovare sul territorio”.

Non solo domanda di nuove professionalità: la rete imprese ITS Academy Mobilità è parte integrante di un’offerta formativa che prevede manager d’azienda in cattedra e stage nelle più prestigiose realtà del settore in Italia e all’estero.

“È grazie a questa formula che ITS Academy Mobilità può vantare un altissimo tasso di occupabilità, con 9 studenti su 10 al lavoro entro un anno dal conseguimento del titolo”, spiega con orgoglio Matteo Gentile, fondatore e direttore di Smart Lab. “Un’opportunità imperdibile che abbiamo ritenuto fondamentale mettere a disposizione dei giovani del Gargano. Crediamo fermamente che investire nella formazione significhi investire nel futuro. Con i nostri corsi, vogliamo offrire ai giovani e ai professionisti di Manfredonia e della Capitanata gli strumenti necessari per costruire una carriera solida e di successo”.

I corsi ITS Academy Mobilità sono completamente gratuiti e riservati ai diplomati: per l’offerta formativa e le iscrizioni è possibile consultare il sito web itsmobilita.it.