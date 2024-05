Rapina in una villetta a Zapponeta (Foggia), mentre una pensionata di 80 anni e sua figlia dormivano. Stando a quanto si apprende, ad agire sarebbe stato un gruppo composto da sei persone, incappucciate, armate di pistola e bastoni. Il bottino, tra gioielli e denaro, ammonta – riporta LaPresse – a circa 100mila euro. Uno dei componenti del commando ha aggredito l’80enne che è stata portato in ospedale per essere sottoposta ad accertamenti. Prima di fuggire, sono stati esplosi colpi di pistola in aria. Indagano i carabinieri.

“Quanto accaduto stanotte in un’abitazione del nostro Comune è un fatto vergognoso e inaccettabile, che ci lascia sgomenti – ha commentato il sindaco Vincenzo Riontino -. Come appuriamo dai carabinieri, che stanno conducendo le indagini del caso e con i quali stiamo in queste ore collaborando congiuntamente attraverso il nostro sistema di videosorveglianza, nel cuore della notte sei uomini hanno fatto irruzione in una abitazione situata alla periferia del centro abitato e hanno aggredito una donna e la figlia, al fine di razziare denaro e preziosi gioielli, dandosi poi alla fuga. Le indagini sono in corso e siamo fiduciosi. Dal canto mio, e dell’amministrazione che rappresento, esprimo piena solidarietà e vicinanza alle vittime di questa efferata rapina, auspicando che presto la giustizia faccia il suo corso”.