Questa mattina – in occasione del 25 maggio, Giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite – è stato piantato un olivo per ricordare Alessandro Ciavarrella, il sedicenne scomparso da Monte Sant’Angelo l’11 gennaio 2009.

L’albero è stato donato mercoledì 22 maggio dall’Associazione Penelope al Comune in occasione della tappa a Monte Sant’Angelo del tour della legalità promosso dalla Prefettura di Foggia e dedicato proprio alle persone scomparse a cui hanno preso parte il commissario del Governo per le persone scomparse, il prefetto di Foggia, il questore, il procuratore della Repubblica, tra gli altri. Il sindaco Pierpaolo D’Arienzo: “Una ferita ancora aperta per Monte Sant’Angelo, che non dimentica”.