“L’Europa ci è stata amica in questi anni. Dopo il Covid sono arrivati i fondi del Pnrr. Sono stati per noi sindaci fondi importanti per aprire asili nido, per la socializzazione, parchi, giardini. Purtroppo il governo ci toglie le risorse con l’autonomia differenziata”. Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, candidato alle elezioni europee per la circoscrizione meridionale, a margine di una iniziativa elettorale a Foggia.

“È esportabile – ha aggiunto – il modello degli amministratori locali, i sindaci che sono il terminale esposto della nostra Repubblica e i politici di prossimità”. “Voglio portare l’esperienza dei sindaci in Europa dove si decide tutto – ha concluso -. In questi giorni si parla di balneari, decontribuzione al Sud, la maggior parte delle questioni che ci riguarda si decide in Europa e credo che l’esperienza maturata dagli amministratori locali possa servire”. (Ansa)