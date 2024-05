Pace, terra e dignità. È stato un comizio appassionato e pieno di spunti e analisi quello di Michele Santoro, leader della lista di scopo pacifista, che a Foggia è sostenuta dal gruppo del consigliere Antonio De Sabato e da altri storici movimentisti per la pace, come Mimmo Di Gioia dell’Ambasciata di Pace e tanti altri, e che ha come candidata locale Rita Capaccio, che in questi anni ha portato a Bruxelles tante battaglie a cominciare da quella contro il glifosate nel grano duro.

“Il mondo è controllato da autocrati e da ristretti gruppi finanziari che sono molto più potenti dei politici. Biden e Trump sono irrilevanti rispetto alle multinazionali. Bisogna uscire dalla guerra per affrontare delle sfide per dare dignità al mondo del lavoro. Non siamo tornati a pagare le bollette che pagavamo prima del Covid, c’è un aggravio della spesa del 10%, c’è un aumento di disagio e della povertà. Anche la piccola borghesia agiata precipita nelle difficoltà”, ha detto Santoro nelle interviste.

A l’Immediato sull’efficacia dello strumento dello scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose, il giornalista antimafia ha rimarcato le sue idee. “Quando ci sono le ragioni per adottare lo scioglimento è giusto applicarlo, noi consideriamo la mafia sempre come una escrescenza rispetto alla situazione generale, ma essa si introduce in un sistema già corrotto di lobby, una volta i politici facevano fare anticamera agli imprenditori. Adesso i politici fanno la fila davanti alla barca degli imprenditori, sulla quale vanno senza neanche togliersi le scarpe, come dei poveracci. Il Governatore della Puglia lo conosco ha fatto anche delle battaglie per la legalità, in tutta Italia c’è una degenerazione della politica, il centrosinistra non è immune. Mi fa specie che alcuni come i cinque stelle si accorgano solo dopo le indagini come vanno le cose”.

Sul palco ha usato parole forti e chiare. “In questa campagna elettorale si parla di tutto tranne della guerra. Oggi arrivano due notizie fondamentali: Putin vorrebbe un armistizio, Orban dice in Europa si sta preparando la guerra e quando si parla di Bruxelles si intende la Nato. Noi non sappiamo neppure quali armi inviamo. Da una parte descriviamo Putin come un mostro sanguinario dall’altra non temiamo che possa inviarci una bomba nucleare tattica. Una cosa ho imparato dalla storia: i russi non hanno mai invaso l’Europa, noi abbiamo bombardato Belgrado, i russi non hanno mai bombardato una città europea. La Russia aveva indicato due limiti soltanto: la Georgia e l’Ucraina. Volevano che lasciassimo queste zone neutrali. Prendo a prestito le parole di Gino Strada, chi siamo noi? Noi siamo i bambini di Gaza, smarriti, abbiamo il loro stesso punto di vista in fuga dalle macerie. Molti di loro cercano i loro genitori e non li trovano più. Noi siamo i loro genitori, 13mila sono i morti bambini, altrettanti sono i maciullati. Siamo anche le mogli e le madri dei soldati russi che vanno nelle loro chiese ortodosse per pregare il loro ritorno e che tornino sani. E siamo le donne, le madri e le mogli ucraine dei ragazzi che non vogliono combattere. Nonostante il patriottismo sfrenato raccontato dai media americani la realtà è che la maggioranza della popolazione ucraina non vuole la guerra. Quando parlano le armi quelli come noi si mettono a tacere. E la politica può avere solo il linguaggio delle armi Noi dobbiamo avere il coraggio di parlare con quelli che hanno la nostra sensibilità mettendo da parte le bandiere e le ideologie. C’è una maggioranza che se potesse votare in Ucraina, in Russia, in Palestina e perfino in Israele voterebbe contro il nemico comune, la Guerra”.