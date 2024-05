In attesa dell’arrivo del Pm, al luna park di San Severo dopo il brutto incidente è accorso il sindaco Francesco Miglio per fare il punto della situazione sui feriti e su quanto accaduto. “Gli accertamenti sono ancora in corso da parte dei vigili del fuoco e della polizia. Da quelle che sono le prime evidenze tecniche, pare che due cavi abbiano ceduto facendo cadere al suolo la giostra dove c’erano 9 ragazzini, 2 dei quali sono stati trasportati all’ospedale di San Giovanni Rotondo dove i sanitari gli hanno sottoposti ad accertamenti più approfonditi. Gli altri 7 non destano preoccupazione e sono ricoverati negli ospedali di Foggia e San Severo. La giostra in questione sarà posta sotto sequestro”.