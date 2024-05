Sarebbero una decina – stando ad un primo bilancio – i minori feriti nell’incidente avvenuto questa sera al luna park di via Fortore a San Severo dove una giostra è caduta per il cedimento di un cavo. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali della provincia. Tre a San Severo e gli altri tra Foggia e San Giovanni Rotondo.

A quanto si è appreso, non sarebbero in pericolo di vita, ma avrebbero riportato vari traumi dovuti alla caduta da diversi metri di altezza. I sanitari li stanno sottoponendo a tutti gli esami diagnostici per verificare l’entità delle ferite. L’incidente si è verificato davanti a numerosi avventori che affollavano il luna park. Sul posto numerose ambulanze e vigili del fuoco oltre alle forze dell’ordine che stanno tentando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. (Ansa)