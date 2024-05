Isole Tremiti, Rodi Garganico, Peschici, Vieste e Zapponeta. La provincia di Foggia conferma ben cinque località nella lista delle spiagge Bandiera Blu per il 2024. I vessilli saranno rilasciati domani martedì 14 maggio a Roma dalla FEE (Foundation for Environmental Education) che ogni anno premia le spiagge che si distinguono per eccellenza ambientale e cura dell’arredo urbano e marino. In Italia sono 458 le spiagge premiate, 31 in più rispetto allo scorso anno.