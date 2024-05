Il conducente di un’auto rubata ha eluso l’alt della polizia e tentato la fuga contromano, speronando un’altra automobile della polizia che era intervenuta. È accaduto l’altra sera alla periferia di Cerignola sulla statale 16: due agenti della polizia sono rimasti feriti. Le due vittime sono state medicate al pronto soccorso dell’ospedale Tatarella per ferite e lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

Una pattuglia della polizia nel corso di alcuni controlli ha intimato l’alt a un’automobile che risultava rubata. Il conducente del mezzo non si è fermato al posto di blocco ma ha imboccato contromano la statale. È nato un inseguimento da film fino a quando l’automobile in fuga ha speronato un’altra auto della pattuglia che era arrivata in aiuto dei colleghi. Il mezzo rubato è stato trovato, qualche ora dopo, nelle campagne di San Ferdinando di Puglia nella Bat. (Agi)