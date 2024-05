Vieste in top 15 europea per una delle sue spiagge. Lo rende noto il sindaco Giuseppe Nobiletti: “Le nostre splendide spiagge non solo continuano a catturare il cuore di chi le visita, ma vengono riconosciute ancora una volta a livello europeo.

Infatti la nostra spiaggia della Scialara a Vieste è stata inserita tra le migliori 15 spiagge d’Europa secondo la classifica di European Best Destinations. Questa è una testimonianza tangibile della bellezza mozzafiato e dell’unicità del nostro territorio.

La Scialara, con il suo Pizzomunno a fare da guardiano, è un’icona che rappresenta non solo la nostra spiaggia, ma anche le nostre tradizioni, la nostra cultura e il nostro spirito comunitario”.