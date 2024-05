Approvata la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata (gli alloggi “Gozzini”), realizzati nel Comune di Foggia e destinati ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

“Con l’approvazione di tale graduatoria, nella quale risultano utilmente collocati 52 dipendenti – a conclusione delle procedure avviate con il bando pubblicato in data 13 marzo 2024, che ha visto la partecipazione di ben 64 aspiranti all’assegnazione degli alloggi – riporta una nota stampa della Prefettura di Foggia – sarà possibile procedere, terminate le verifiche di rito e nel pieno rispetto delle previsioni normative che individuano gli aventi diritto (personale in servizio in provincia di Foggia, in possesso degli ulteriori requisiti normativamente previsti), alla assegnazione degli alloggi resisi nel frattempo disponibili”.

La Prefettura ringrazia i vertici di tutte le amministrazioni interessate (Tribunale e Procura di Foggia, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria e Capitaneria di porto) “che hanno condiviso e congiuntamente supportato l’azione diffusa posta in essere per conseguire la progressiva regolarizzazione dell’utilizzo dei predetti alloggi, mediante una costante attività di moral suasion oltreché, in limitati casi, attraverso organiche operazioni poste in essere per il recupero degli immobili occupati sine titulo“.

Ciò ha consentito il progressivo rilascio di un significativo numero di abitazioni (allo stato attuale 55, di cui la gran parte restituite spontaneamente all’A.R.C.A., in qualità di ente proprietario), che ha reso possibile far finalmente scorrere ed esaurire la graduatoria del precedente bando, pubblicato fin dal 2021, con conseguente pronta riassegnazione, a decorrere dallo scorso gennaio, di ben 43 abitazioni in favore degli aventi titolo.

Inoltre, l’avvenuto recupero di alloggi abusivamente occupati ha consentito di assegnare ulteriori 8 alloggi resisi disponibili nel Comune di San Severo, in esito all’apposito bando pubblicato il 18 gennaio scorso ed, a breve, sarà possibile riassegnare, all’esito di ulteriore apposita procedura, altri alloggi resisi disponibili nel Comune di Manfredonia. Sulla base della nuova graduatoria approvata nella giornata odierna, quest’Ufficio procederà alla tempestiva riassegnazione in favore degli aventi diritto degli ulteriori alloggi disponibili o che si renderanno a breve disponibili in Foggia, man mano che perverranno le relative comunicazioni da parte dell’ente proprietario degli immobili”.

Poi dalla prefettura concludono: “Il rilevante numero pervenuto di istanze di assegnazione degli alloggi conferma il perdurante interesse del personale impegnato nella lotta alla criminalità organizzata alla fruizione di adeguate e congrue soluzioni allocative – così come previsto dalla legge, quale incentivo all’assegnazione ed al trasferimento dello stesso personale in questa provincia – ed impone, in considerazione della costante insufficiente disponibilità degli alloggi rispetto al fabbisogno abitativo rilevato, di proseguire nell’azione avviata per il ripristino della legalità, salvaguardando al contempo le attuali occupazioni per le quali sia verificata la permanenza dei requisiti richiesti (es. personale collocato in quiescenza/coniuge superstite dell’assegnatario entro il triennio dal pensionamento o dal decesso del titolare, personale riformato, ecc.)”.