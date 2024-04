Il liceo classico “Lanza” di Foggia va oltre il greco e il latino e ha aderito alla Notte nazionale dei licei classici con uno speciale programma curato dagli studenti, che ha incluso letture sceniche, laboratori di comunicazione e spettacoli musicali. “È l’occasione giusta – ha spiegato la dirigente Mirella Coli – per mostrare ai foggiani quello che è il curriculum della nostra scuola che spesso non viene apprezzato e valorizzato come giusto che sia. Invece oggi noi dimostriamo che i nostri ragazzi oltre ad avere una cultura umanistica, hanno una vivacità artistica e creativa”.

“Una maratona di 6 ore – ha aggiunto la docente Rosa Palazzo – durante la quale i ragazzi si sono esibiti in attività culturali e di spettacolo, ma soprattutto nel campo della comunicazione, il tema dominante di questa edizione”. “Abbiamo presentato il laboratorio di comunicazione – ci dice la docente Grazia Vetritto – con 40 alunni che hanno messo in scena la comunicazione nell’antichità”. E i ragazzi? Entusiasti e motivati per dimostrare che al Lanza di Foggia non si studia solo il Latino e il Greco.

Tra gli ospiti il giornalista foggiano della Tg1, Giacinto Pinto, ex studente del “Lanza”, intervistato dai giornalisti in erba del “Lanza Press”.