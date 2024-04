“Nei giorni scorsi, si è rinnovata la collaborazione con gli Enti fondatori della Fiera di Foggia – Camera di Commercio e Provincia – i quali, nel tramite dei propri presidenti, Damiano Gelsomino per la Camera di Commercio e Giuseppe Nobiletti per la Provincia di Foggia, hanno assicurato il supporto alle attività organizzative e gestionali dell’Ente”. Lo riporta una nota della Fiera di Foggia.

“Presente alla riunione l’assessora del Comune di Foggia con delega all’ente fieristico Lucia Aprile, che da mesi sta contribuendo al rilancio dell’Ente Fiera di Foggia in maniera proattiva e propositiva. In accordo con gli altri soci fondatori dell’Ente Fiera, la Fiera internazionale dell’Agricoltura non avrà luogo nelle date inizialmente previste (dal 28 aprile al 1° maggio), ma si svolgerà con date in via di riprogrammazione.

Data la volontà di dare voce agli operatori del settore – anche per poter al meglio supportare le loro esigenze nell’organizzazione delle prossime edizioni della Fiera dell’Agricoltura, si è inteso definire un programma di convegni e workshop intitolato Agri Future Days, al servizio del mondo dell’agricoltura, nel quale verranno trattati temi che sono stati indicati come prioritari o innovativi dagli stessi operatori del mondo agricolo: approvvigionamento idrico, agricoltura di precisione, innovazione e sviluppo di risorse energetiche in campo agricolo, agricoltura sociale.

È notizia di pochi giorni fa, inoltre, lo sblocco dei lavori nel cantiere di corso del Mezzogiorno, che riprenderanno nelle prossime settimane per essere portati a termine in un lasso di tempo ragionevole e che permetteranno finalmente la piena efficienza del Quartiere Fieristico entro quest’anno data la prevista consegna dei lavori per il nuovo ingresso

In un’ottica di collaborazione tra Soci Fondatori e Ente Fiera, sentite le associazioni di categoria e valutata l’imminente ripresa dei lavori, si è addivenuti alla opportunità di riprogrammare la Fiera Internazionale dell’Agricoltura ad una data che permetta di offrire alla città un evento che rinnovi i fasti del passato e le aspettative del presente. L’Ente e i soci fondatori sono al lavoro per definire una nuova calendarizzazione, al fine di realizzare un evento consono alla rinnovata efficienza del Quartiere Fieristico”.