Un test preliminare avrebbe indicato la positività ad alcol e droga della donna di 31 anni che era alla guida del suv scontratosi con l’auto dei carabinieri a Campagna (Salerno), causando la morte di due militare. Saranno ulteriori esami tossicologici a stabilire con certezza se la donna era o meno sotto l’effetto di stupefacenti e alcolici. Le indagini sono affidate alla polizia stradale della sottosezione di Eboli a fare luce sull’incidente avvenuto lungo la statale 91 a Campagna nella tarda serata di sabato scorso.

Gli agenti sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, in cui hanno perso la vita i due militari dell’Arma, Francesco Pastore di Manfredonia e Francesco Ferraro di Montesano Salentino, e quattro persone sono rimaste ferite. che ha coinvolto tre vetture, il suv bianco, l’auto di servizio dei carabinieri e un’utilitaria. Le persone ferite: la conducente del suv, una 18enne che era in auto con lei, un carabiniere che era alla guida della macchina di servizio e un 75enne che era in una terza auto. Tutti sono ancora ricoverate in diversi ospedali del Salernitano. (Agi)