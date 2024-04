Ci sono anche due donne, le prime in assoluto alla guida di un mezzo urbano Ataf, tra le nuove nove assunzioni che l’amministrazione ha autorizzato per migliorare la qualità del servizio pubblico e garantire la piena regolarità delle corse in città, supplendo a carenze di organico che la precedente gestione commissariale aveva affrontato attraverso una procedura concorsuale. Le assunzioni previste erano dieci, e si attende a stretto giro una ulteriore unità lavorativa, attraverso lo scorrimento della graduatoria dalla quale sono già stati attinti i nuovi autisti.

La firma dei contratti a tempo indeterminato è avvenuta questa mattina nella sede dell’Ataf, presenti la sindaca Maria Aida Episcopo, l’assessore al Bilancio Davide Emanuele, l’amministratore unico Vincenzo Laudiero e il management aziendale.

“Per l’amministrazione comunale è fondamentale un trasporto pubblico urbano all’altezza delle aspettative e delle esigenze dei cittadini, e le assunzioni di oggi sono soltanto l’inizio del nuovo corso che intendiamo avviare, sempre nel rispetto del bilancio dell’ente. Nelle prossime settimane sono in arrivo nuovi mezzi, e abbiamo presentato una candidatura documentata per un progetto mirato all’acquisizione di ulteriori mezzi ecosostenibili. In parallelo, favoriremo l’ingresso di ulteriori unità lavorative, confidando nella collaborazione e nella responsabilità dei cittadini”, spiegano la sindaca Episcopo e l’assessore Emanuele.