Nuovo comandante per la Polizia Locale di Manfredonia dopo la revoca dell’incarico a Vincenzo D’Anzeris, coinvolto nell’inchiesta “Giù le mani”. Da Torremaggiore arriva, “in prestito”, Donato Sangiorgio. Stipulata una convenzione tra il Comune di Manfredonia e quello dell’Alto Tavoliere “per l’utilizzo condiviso del comandante”.

L’ok è giunto dal sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo e dallo stesso Sangiorgio che ha subito dato la propria disponibilità a ricoprire lo stesso incarico in riva al golfo. “L’utilizzo condiviso sarà per due giorni alla settimana (12 ore), fino al termine della gestione commissariale, indicativamente 30 giugno 2024 salvo proroghe”, come riporta una deliberazione della commissaria di Manfredonia, Rachele Grandolfo. Ricordiamo che nella città sipontina si tornerà al voto in concomitanza con le elezioni europee dell’8 e 9 giugno.