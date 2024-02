Rinviata ad aprile l’udienza del processo “Nettuno” sui presunti favori in Capitaneria di Porto a Manfredonia. Oggi era previsto l’esame del perito Gallo incaricato di trascrivere le intersezioni telefoniche. Il professionista, però, ha chiesto proroga e quindi l’udienza è stata rinviata ad aprile.

A giugno 2023 la raffica di rinvii a giudizio in seguito alla maxi operazione della Procura di Foggia risalente al 2019. All’epoca vennero eseguite anche alcune misure cautelari a carico di militari della Marina. La Corte d’Appello di Bari accolse il ricorso del pm disponendo il rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Foggia. Erano 23 le persone, tra militari e civili, coinvolte nel blitz con le accuse di falso, abuso in atti d’ufficio, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio, simulazione di reato e presunti favoritismi per l’ottenimento del “bollino blu” necessario per la navigazione da diporto. La vicenda si chiuse a marzo 2021 con una raffica di assoluzioni, ben 22, e un patteggiamento. Poi, a sorpresa, sopraggiunse la decisione della Corte d’Appello che ribaltò tutto disponendo il processo.

TUTTI I NOMI