Un patto per promuovere, in modo organico e strutturato, azioni e progetti per la diffusione della lettura e dei libri: è questo l’obiettivo ultimo dell’incontro promosso dall’amministrazione comunale di Foggia e dal Polo Bibliomuseale, La Magna Capitana, in programma sabato 24 febbraio alla Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte.

All’appuntamento, in programma alle ore 10,00, sono invitati a partecipare gli enti e tutti i soggetti pubblici e privati della filiera del libro e della lettura interessati a sottoscrivere il Patto per la Lettura.

L’incontro sarà introdotto dalla direttrice de La Magna Capitana, Gabriella Berardi, mentre gli interventi che illustreranno il progetto saranno di: Amalia Maria Amendola del Ministero della Cultura, Centro per il libro e la lettura e Vincenzo Santoro del Dipartimento Cultura ANCI.

Per il Comune di Foggia interverranno la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo e l’assessora alla cultura, Alice Amatore.

“Verso una Foggia che legge è il sottotitolo di questo incontro che abbiamo pensato per provare a mettere in rete tutti coloro i quali nella nostra città credono nella lettura e nei libri come strumento di crescita culturale e sociale – afferma Alice Amatore -. Per la nostra amministrazione il diritto di tutti alla lettura è uno strumento indispensabile per esercitare in modo consapevole e responsabile il diritto di cittadinanza”.