Impresa del Foggia che con un uomo in meno per tutto il secondo tempo si aggiudica il derby con il Monopoli e torna ad assaporare la vittoria dopo ben sei giornate. Tre punti pesantissimi in ottica salvezza. A decidere la partita tre nuovi acquisti: Ercolani, Santaniello e Gagliano. Nei primi minuti sono i rossoneri a rendersi pericolosi ma a passare in vantaggio è il Monopoli con Ardizzone che di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato non lascia scampo a Perina. Il Foggia trova subito la reazione e al 26’ pareggia con Ercolani: cross di Vezzoni e stacco di testa del centrale rossonero. Passano dieci minuti e il Foggia la ribalta con un gran gol di Santaniello che si coordina e al volo trafigge Gelmi. Al riposo è 2-1 per i padroni di casa.

La ripresa si apre con il secondo giallo rimediato da Silvestro: cartellino rosso e Foggia in dieci. Cambia il copione del match con il Monopoli che si riversa costantemente in avanti costringendo i rossoneri a difendersi. I biancoverdi insistono e trovano il pari con un eurogol di Viteritti: 2-2. Il Monopoli non sfrutta la superiorità numerica e il Foggia lo punisce con un gol del neo entrato Gagliano ben servito da Millico, oggi di gran lunga migliore in campo. Nel finale occasione per il Monopoli con La Vardera, miracolo di Perina. Lo stesso La Vardera solo davanti al portiere foggiano spreca clamorosamente. Airioli colpisce anche un palo. Vittoria pesante per il Foggia e + 4 sulla zona playoff.