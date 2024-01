Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Joshua Tenkorang dalla Cremonese.

Tenkorang, centrocampista classe 2000 nato a Novara, cresce calcisticamente nelle giovanili della Pro Vercelli e del Bielefeld (Germania). Nel 2016 approda nella Romentinese e un anno dopo nel RG Ticino. Nel 2018/2019 veste i colori del Lanusei. Nella stagione successiva milita tra serie D e professionisti, per tre anni, nelle fila del Campobasso. Nel 2022 sbarca in serie A con la Cremonese che lo cede in prestito prima alla Virtus Entella e poi al Lecco. Nella sua carriera ha totalizzato 134 presenze e 16 gol.

Queste le prime dichiarazioni del nuovo centrocampista rossonero: “Sono contento di essere arrivato a Foggia e sono pronto ad indossare la gloriosa maglia rossonera. Conosco la passione e l’amore di questa piazza. Spero di vivere grandi emozioni nel Foggia. Darò il mio supporto e contributo alla squadra nel pieno rispetto delle indicazioni del mister”.