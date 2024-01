Disastro Foggia. Perde anche contro una modestissima Virtus Francavilla e sprofonda sempre più giù in classifica. Con il ko di oggi sono quattro sconfitte di fila, e nemmeno il Cudini bis ha dato i frutti sperati. Cudini (oggi squalificato, al suo posto in panchina Cristian Cicioni) propone un 4-3-3 inedito con Tascone Di Noia e Martini in mezzo al campo e Millico, Tonin e Vezzoni in attacco. Occhiuzzi risponde con la coppia d’attacco Artistico-Polidori. Parte bene il Foggia che dopo nemmeno un giro di lancette sfiora il vantaggio con Vezzoni che con un gran colpo di testa impegna severamente il portiere brindisino Branduani. Risponde subito Di Marco per il Francavilla: gran botta dal limite e palla a fil di palo. I ritmi sono alti, la gara è equilibrata fino al 35’ quando Gabriele Artistico al suo ottavo sigillo stagionale la sblocca portando in vantaggio la Virtus: cross dalla sinistra di Ingrosso e perentorio stacco di testa dell’attaccante del Francavilla che finisce in fondo al sacco.

La reazione del Foggia non porta nessuna sortita. Si va all’intervallo con il risultato di Francavilla 1 Foggia 0. La seconda frazione di gioco si apre con Odjer al posto di Di Noia nelle fila del Foggia. Rossoneri in avanti alla ricerca del pareggio che non arriva. Al 25’ si fa male Carillo, sostituito da Papazov. Al 28’ Tonin si rende pericoloso e impegna per ben due volte di testa Branduani, decisivo ancora una volta a difendere la sua porta. L’assedio finale dei rossoneri è confusionario e la partita termina con la vittoria del Francavilla. Solo 3 punti nell’ultimo mese, 3 gol all’attivo e ben 10 subiti. Il Foggia è alle pezze.