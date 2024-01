Sono state 35 le carcasse di autovetture nuove rubate, cannibalizzate e bruciate rinvenute in una grossa buca all’esterno del torrente Candelaro, periferia nord di Foggia adiacente la S.S. 673 dopo l’Azienda Agricola SS. Apostoli. Il ritrovamento, vicino a terreni agricoli, porta la firma degli ispettori ambientali territoriali Corpo Volontari Civilis rappresentati da Giuseppe Marasco e Lino Murgo. Sul posto i carabinieri di Foggia per le indagini. Le carcasse saranno conferite ad una ditta incaricata dello smaltimento. In custodia giudiziaria le targhe e i numeri di telaio.