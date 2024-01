“Anche tu puoi salvare una vita!” È il claim utilizzato per la Campagna di Comunicazione del progetto ‘San Severo Città Cardio Protetta’, con la realizzazione di un sistema efficace di cardio protezione, accessibile e dislocato in zone pubbliche e sovraffollate della Città.

“In questi giorni”, dichiara la presidente Paola Cuccitto della Croce Rossa Italiana – Comitato di San Severo Torremaggiore, “verrà consegnato alla Comunità sanseverese il risultato del lavoro attuato in co-progettazione e co-gestione tra l’Amministrazione Comunale – ente finanziatore e vari soggetti. Il progetto è stato proposto nel 2018 dalla nostra Associazione quale capofila tra la Rete dei Partner, coordinati dalla Consulta delle Associazioni di San Severo. Siamo orgogliosi di aver generato l’incipit di un percorso di consapevolezza relativo al valore della prevenzione della salute, abbinata all’importanza della formazione e di quelle abilità utili ad affrontare le emergenze, per salvare vite umane.”

Il tempo trascorso ha consentito di realizzare il progetto innovativo in Capitanata, grazie al lavoro di squadra, risultato più complesso rispetto ad altri. È stato definito “progetto pilota”, poiché sono state condivise molte idee ed energie, per poi definire la strategia e il relativo cronoprogramma e raggiungere gli obiettivi: la realizzazione di 5 importanti Azioni.

La città oggi gode del potenziamento di 10 nuovi defibrillatori (Defibrillatori semiAutomatici Esterni – DAE) posizionati in teche allarmate ben visibili e poste sotto videosorveglianza. Il QRCode è funzionale ad accedere in caso di emergenza alla rete dei DAE (pubblici o privati) riportati attualmente in mappa, grazie all’indagine svolta a cura del Team di mappatura e che sarà costantemente aggiornata. La sensibilizzazione della cittadinanza alla Cultura della Prevenzione è l’azione fondamentale per salvare la vita umana in caso di Arresto Cardiaco nei primi cinque minuti in caso dell’intervento adeguato da parte degli operatori laici. Il progetto ha consentito la formazione a 80 unità, tra cittadini e personale segnalato dal Comune, che è stata erogata – tra maggio e dicembre del 2023 – a cura degli Istruttori e Volontari della CRI, per un corretto utilizzo del DAE ed un pronto intervento. Altre 20 unità hanno ricevuto la formazione donata dal CSV Foggia, che ha sostenuto la Campagna di Comunicazione insieme alla APS La Strada Dei Sapori.

Il logo del Progetto racchiude ed identifica la volontà di tutti i soggetti coinvolti, finalizzata a stimolare la Comunità all’importanza del primo intervento in caso di Infarto entro i fatidici primi minuti dal riconoscimento dell’ACC, in attesa dell’arrivo dell’unità mobile di emergenza/urgenza 118. Tale volontà è sintetizzata nel payoff “DAE”, che oltre ad essere l’acronimo del Defibrillatore semiAutomatico Esterno, costituisce il forte messaggio: Divulgare Aiutare Educare. Il logo e il payoff accompagneranno la Comunità sanseverese in cammino a partire dai volontari della Croce Rossa – Comitato di San Severo Torremaggiore – il CSV Foggia e tutti i partner del Progetto coordinati dalla CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI: AEOP; AMMI; ANTEA; ARCIDONNA; ASPNAT; CSV FOGGIA; ESPERTI IN CAMPO; INNER WHEEL CARF SAN SEVERO; LA CASA DEI SOGNI; LA RUOTA DELL’AIUTO; LA STRADA DEI SAPORI; PRO LOCO SAN SEVERO; RADIO CLUB SAN SEVERO; ROTARY CLUB SAN SEVERO; TOURING CLUB CDT SAN SEVERO; CLUB PER L’UNESCO DI SAN SEVERO.

È auspicabile per arricchire il progetto in fieri il coinvolgimento di altre figure fondamentali come già avvenuto da parte dell’ordine dei Farmacisti, dall’associazione GENTILEZZA È CULTURA e tanti altri.

La cittadinanza è invitata a partecipare all’attività di piazza con dimostrazioni di Rianimazione Cardio-Polmonare e BLSD a cura degli Istruttori e Volontari di CRI prevista per sabato 20 gennaio 2024 a partire dalle ore 18,00 in Piazza Incoronazione – vicinanze Bar Manita, e dalle 20,00 in via Minuziano vicinanze Bar DeMa’.

È prevista una conferenza aperta alla stampa e alla cittadinanza indetta dalla A.C. di San Severo per martedì 23 gennaio 2024 alle ore 11.30 presso la sala Raffaele Recca di Palazzo Celestini – Residenza Municipale – avente ad oggetto il progetto: “San Severo, Città Cardio Protetta”.

Per info consultare il sito www.crisanseverotorremaggiore.it – www.comune.san-severo.fg.it e per comunicazioni [email protected].