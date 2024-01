Nuovo grido d’allarme del Sap, il sindacato autonomo di polizia guidato a Foggia dal segretario provinciale Giuseppe Vigilante. “Recentemente – scrive – abbiamo fortemente denunciato le troppe anomalie che vivono i colleghi della polizia foggiana e di provincia sulla propria pelle. In una terra dove esiste una criminalità organizzata – una mafia – sempre più feroce e agguerrita, dove i servizi di ogni qualsivoglia motivo sono assai, veramente assai, dove ci sono e ci saranno tanti, troppi pensionamenti, quali sono le risposte? Il Superiore Ministero ha stabilito per la questura di Foggia di assegnare solo 10 unità. È ridicolo. Queste – continua – sono state temporaneamente assegnate alla sezione O.P. per svolgere i servizi h24 presso l’aeroporto Gino Lisa di Foggia. Non ci risulta, anche perché gli stessi sono impegnati in tutti gli altri servizi esistenti.

Non ci sembra vero, nel tempo ci avevano assicurato che 10 unità sarebbero arrivate ‘fuori sacco’ per il nuovo servizio ma così non è stato. Ad oggi ci risulta che non ci sono voli notturni e che addirittura c’è stata una diminuzione del traffico aereo. Non entriamo nel merito del servizio però possiamo dire e affermare che se serve il turno h24 le 10 unità devono arrivare in più, anche aggregate e non svuotare e mettere in serie difficoltà tutto l’apparato della Polizia di Stato di questa città”.

Poi Vigilante pone una serie di quesiti: “Possibile che non ci si renda conto che le volanti sono al collasso? Possibile che i colleghi delle Volanti non possono chiedere quanto a loro spettante? Possibile che vi siano movimenti interni, con cambi turno, mettendo in difficoltà i colleghi e le loro famiglie, senza che le organizzazioni sindacali vengano avvisate, così come previsto? Possibile che qualcuno possa fare e disfare il proprio comodo senza renderci e renderne conto? Possibile che non ci si renda conto che presso tutti gli Uffici della Questura non sono stati rimpiazzati nemmeno i colleghi che sono andati in pensione? Perché questi pochi colleghi che sono arrivati non sono stati spalmati anche per le esigenze di altri Uffici, in primis presso le Volanti? E poi la situazione degli ispettori di turno presso le Volanti, perché non è stata affrontata? Perché non si risolve? Siete a conoscenza che non sono stati sostituiti adeguatamente? Siete a conoscenza che vi sono stati e vi saranno nel corso dei prossimi mesi, dei pensionamenti non sostituiti?”

E conclude: “I poliziotti, lo ripetiamo, hanno una dignità e una professionalità da vendere e nessuno si può permettere di calpestarla. I tanti, troppi sacrifici non possono non essere considerati. Di altre incresciose situazioni che vanno dalla ‘vestizione’ alle auto e tante altre criticità, il Sap dopo le opportune verifiche, come ha sempre fatto, denuncerà il tutto. Dateci delle risposte, celeri e concrete”.