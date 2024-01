Sfiorata la tragedia a Vieste dove a causa del forte vento di libeccio, un cancello in ferro posto all’ingresso dell’ex scuola Tommaseo, e caduto travolgendo una coppia di anziani coniugi che stava transitando sull’attiguo marciapiedi. La donna è stata colpita in pieno e trasportata subito presso il Punto di Primo Intervento di Vieste dove i sanitari le hanno riscontrato fratture alla spalla e alla schiena. Solo tanto spavento per il marito. Per ulteriori accertamenti la donna è stata trasferita presso Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.