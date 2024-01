Il Foggia perde anche il derby col Taranto. Nel deserto dello Zaccheria si impongono i rossoblu di Capuano grazie ad una doppietta di Kanoute. Di Tonin la rete dei satanelli. Coletti schiera Tonin punta centrale con Schenetti ed Embalo a sostegno. Il Taranto la sblocca dopo soli 4 minuti con Kanoute, complice un disimpegno errato di Martini. Un minuto primo gli ionici avevano sfiorato il vantaggio con Bifulco. E’ un Foggia in totale confusione nella prima parte della gara con i rossoneri che non riescono quasi mai a superare la metà campo. E alla mezzora la squadra di Eziolino Capuano raddoppia: tiro di Bifulco, respinta centrale di Nobile, e sul filo del fuorigioco Kanoute insacca. Il Foggia non demorde e dopo 6 minuti riapre il match con Tonin ben servito da Schenetti. Al 41’ i rossoneri sfiorano il pareggio con una punizione di Schenetti che finisce sull’esterno della rete. All’intervallo Foggia-Taranto 1-2.

La ripresa inizia con il Foggia deciso a trovare il pareggio. Al 9’ i padroni di casa reclamano un rigore: cross basso di Salines forse toccato con il braccio da Enrici in scivolata, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Coletti nel tentativo di riacciuffare il risultato getta nella mischia Peralta, Garattoni e Beretta. Il Foggia attacca ma il Taranto si difende con i denti e con le unghie e porta a casa tre punti pesanti in ottica play off. Per il Foggia è la settima sconfitta stagionale. Venerdì 12 gennaio nell’anticipo della 22^ giornata trasferta sul campo del Giugliano, senza tifosi al seguito.