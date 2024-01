Epifania speciale per i bambini dei reparti di pediatria del Riuniti. “Il giorno dell’Epifania dovrebbe essere di festa per tutti i bambini e per le loro famiglie – riporta una nota di Simona Mendolicchio, assessora alle Politiche sociali del Comune di Foggia -. Trascorrere qualche ora stamattina nei reparti di Pediatria, Chirurgia pediatrica e Neuropsichiatria infantile del Policlinico Riuniti è stato un modo per essere loro accanto; guardare il loro sorriso mentre ricevevano un regalo è stato per me un regalo ben più significativo e duraturo.

Ringrazio il dottor Luigi Rotondo dirigente medico della direzione sanitaria, la dottoressa Anna Calò dirigente medico di Pediatria, la dottoressa Anna Nunzia Polito direttore e il dottor Antonello Dell’Era dirigente medico della struttura complessa di Neuropsichiatria infantile, il dottor Francesco Canale e la dottoressa Cosetta Maggipinto dirigenti medici della Chirurgia pediatrica e il personale tutto, per l’accoglienza e soprattutto per l’umanità e la professionalità con cui ognuna e ognuno svolge quotidianamente un lavoro delicato e prezioso non solo per i diretti interessati ma per la comunità nel suo insieme”.

E conclude: “Una comunità che troverà sempre nell’amministrazione comunale un riferimento pronto all’ascolto e al confronto, e un’attenzione particolare nelle situazioni di sofferenza e di disagio”.