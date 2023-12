Natale serve anche per ricordare chi non c’è più. Per questo la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo si è recata al Cep dove è situato il piccolo monumento dedicato alle vittime della strada. “Natale è una festività nella quale le assenze e i lutti si avvertono moltissimo – ha detto la sindaca -. Ho sentito il bisogno, da madre, di portare dei fiori e fare sentire la vicinanza mia e dell’amministrazione comunale a madri dolcissime che hanno perso i loro figli in incidenti stradali, e hanno creato un piccolo angolo di anima e memoria condivisa al quartiere Cep, per ricordarli e per scongiurare con la loro testimonianza e il loro impegno altre stragi sulle strade, altre tragedie”.

Poi conclude: “Un piccolo gesto e una preghiera non possono colmare un vuoto così profondo, ma possono far sentire meno sole queste famiglie, unite in una stessa comunità, la nostra comunità”.

Più volte l’Immediato ha raccontato la storia di Rosa Viggiano, presente all’incontro con la sindaca, dipendente comunale presso la sede del Cep, madre di Antonio Pio Di Bari, un giovane che perse la vita ad appena 25 anni in un incidente stradale il 7 settembre 2017. Fu proprio lei a lanciare l’idea di un monumento per ricordare chi è morto sulla strada. Attualmente una persona è ancora sotto processo con l’accusa di omicidio stradale.