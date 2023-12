Salviamo l’ex Tozzi Sud. Questa mattina le vie del centro sono state riempite, oltre che da persone in giro per regali o per una passeggiata, da altre ancora che distribuivano un volantino rosso per promuovere una petizione e sensibilizzare l’opinione pubblica su una realtà produttiva fortemente radicata al territorio e che si sta cercando inopinatamente di smantellare, abbandonando al loro destino i lavoratori e le loro famiglie.

“Il campo largo progressista – riporta una nota dell’assessore Lorenzo Frattarolo – ha dimostrato vicinanza, solidarietà e sensibilità a questa comunità sofferente e in ansia -che non è ristretta ma deve essere allargata alla città tutta, perché non può essere ipotizzabile alcun futuro senza il lavoro e senza la dignità del lavoro- e nella manifestazione di presentazione della coalizione alla città, sul palco allestito in via Lanza, è salito anche Cristian Tricarico, portavoce dei lavoratori del sito produttivo oggi G&W.

Ancora, la sindaca Maria Aida Episcopo ha ricordato la drammatica situazione dello stabilimento nel suo discorso di insediamento in consiglio comunale, e la volontà di intervenire per arrivare a una soluzione positiva. Volontà che ho ribadito oggi allo stesso Tricarico, a Marco Potenza, segretario generale della Fiom Cgil e a una rappresentanza dei 114 lavoratori licenziati che meritano risposte, impegni e interventi concreti. Coinvolgeremo la Regione Puglia in questa vertenza paradigmatica di un modo di intendere la produzione e lo sviluppo che non possiamo condividere e accettare passivamente, e chiederemo l’apertura di un tavolo di confronto in tempi brevissimi, mirato a salvaguardare i livelli occupazionali: non possiamo lasciare soli uomini e donne che non sono semplicemente dei numeri, ma persone che non meritano di essere spazzate via senza alcuna considerazione e tutela”.