Cerignola corsaro sul campo del Giugliano. Una rete di Michele D’Ausilio alla mezzora del primo tempo regala tre punti pesanti alla squadra di Ivan Tisci in ottica playoff. I gialloblu in formazione rimaneggiata, soprattutto in difesa, dimostrando di aver superato il momento no, e hanno dato continuità alla vittoria nel derby col Foggia.

Tanti gli assenti: Martinelli, Ligi, Allegrini, Tentardini, Leonetti e Ghisolfi, tutti infortunati, mentre Capomaggio squalificato. Il Cerignola chiude il girone d’andata al settimo posto con 28 punti. Alla ripresa del campionato il 7 gennaio altra trasferta questa volta a Messina.