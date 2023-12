Musica, cibo di strada, artigianato tipico, visite guidate e la possibilità di accedere gratuitamente al Museo Civico. Sono questi gli elementi che caratterizzeranno la prima vigilia di Natale – e le giornate precedenti – della nuova amministrazione comunale guidata da Maria Aida Episcopo.

“Pur nei pochi giorni a disposizione – spiega l’assessora alla Cultura Alice Amatore -, abbiamo fatto di tutto per assicurare ai foggiani e a coloro che vorranno vivere la nostra città in questi giorni, un programma articolato in grado di garantire serenità, divertimento e intrattenimento culturale. Il Natale per le strade di Foggia, grazie anche alle iniziative di associazioni e imprese locali, deve continuare ad essere un momento di gioiosa e serena socialità, all’insegna del rispetto delle regole e delle esigenze di tutti i cittadini”.

Gli eventi musicali si concentreranno nel centro cittadino dove, oltre ai vari dj set autorizzati organizzati da alcuni locali, si svolgeranno delle esibizioni live.

Alle ore 10.30, in Piazza Mercato, sarà protagonista il gruppo di percussionisti della “Power Drum Band”. A seguire un live stage di artisti emergenti locali che si protrarrà fino alle ore 16.00.

Dalle ore 11, Corso Vittorio Emanuele e Viale XXIV Maggio saranno animate dal gruppo itinerante della D.B. Band Christmas Dixie, esibizione curata dalla Suoni dal Sud.

Nella villa comunale, a partire dalle ore 10.00, si potranno degustare le specialità proposte dai partecipanti alla manifestazione enogastronomica “Ho voja di street food” organizzata dalla Confcommercio di Foggia.

Su via Oberdan, contemporaneamente, si svolgerà il mercatino dell’artigianato tipico organizzato dalla CNA di Foggia.

La vigilia sarà anche all’insegna della cultura. Dalle 9 alle 17 il Museo Civico sarà aperto e fruibile gratuitamente.

Per chi, invece, volesse impegnare la giornata alla scoperta della storia della città, dalle ore 10.30 alle ore 13.00, con partenza da Piano Croce, si svolgeranno delle visite guidate tra i vicoli del centro storico, gli ipogei urbani e la Villa Comunale. (Info e prenotazioni 3203724578)

Durante le giornate del 24 e 25 dicembre, su richiesta dell’assessora all’ambiente, Lucia Aprile, sarà potenziato il servizio di spazzamento e raccolta rifiuti a cura di Amiu. Per tutta la giornata del 24 dicembre, infine, il trasporto pubblico locale sarà gratuito grazie a una specifica iniziativa dell’Ataf.