Una nota della vicesindaca e assessora all’Ambiente, Lucia Aprile fa chiarezza sul piano straordinario di raccolta rifiuti per le festività natalizie di Foggia. “L’assessorato all’Ambiente da me coordinato dalla scorsa settimana ha celermente provveduto a realizzare, di concerto con Amiu Puglia, un Piano straordinario di raccolta rifiuti – fa sapere Aprile -. Particolare attenzione è stata rivolta alle giornate del 24 e 25 dicembre e del 31 dicembre e 1 gennaio prossime, con l’obiettivo di superare le criticità lamentate dai cittadini negli anni passati. Sforzo e organizzazione eccezionali sono stati dedicati alla giornata in cui ricorre la vigilia di Natale: verranno infatti predisposti nell’area del centro cittadino, che si annuncia straordinariamente affollato, 195 bidoni carrellati, suddivisi in 65 punti con 3 bidoni ciascuno (rispettivamente per vetro, plastica e indifferenziato)”.

Ancora, “5 spazzatrici saranno pronte a intervenire anche nei giorni festivi e saranno garantiti orari di servizio ordinario e straordinario tali da fare fronte alle aspettative ed alle esigenze della comunità. Sarà a disposizione di tutti i cittadini il numero verde 800011558 per il ritiro di oli esausti e segnalazioni di interventi urgenti. Il Centro Comunale di Raccolta di via Sprecacenere resterà regolarmente aperto per la consegna di rifiuti ingombranti. Ci auguriamo che l’imponente sforzo profuso dall’amministrazione comunale e l’impegno dei lavoratori di Amiu, che rinunceranno a momenti di festa con i propri cari per garantire una città pulita, possano trovare – come auspichiamo – la responsabile collaborazione dei cittadini foggiani”.