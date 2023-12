Un gruppo di commercianti e operatori turistici di Manfredonia in piazza per manifestare tutta la delusione relativa al momento negativo che la città sta vivendo sotto vari punti di vista. Negozi vuoti, prenotazioni nelle strutture ricettive ai minimi termini, poca gente in giro e affari a rotolo.

Gli operatori commerciali puntano l’indice contro la politica, in particolare contro chi ha amministrato dopo la parentesi commissariale. “Una delusione cocente – dicono – subita con l’ultima amministrazione che ha indotto noi commercianti a fare un passo di lato per rivendicare la necessità di una strategia governativa che si allinei alle esigenze della città. È un Natale buio, spento, povero. A Manfredonia non viene più nessuno. I b&b sono vuoti e i negozi del centro anche, e i manfredoniani cercano opportunità di svago altrove. Una tristezza unica che si traduce in una condanna ulteriore per una città che sta vedendo svanire tutto. Due anni fa con i commissari prefettizi organizzammo un grande Natale, con le Luci del Golfo che attirarono migliaia di turisti. Quest’anno il buio totale. Alcune sere nelle strade del centro di Manfredonia sembra di tornare indietro agli anni del lockdown. Una città in balia delle onde che non offre più niente”.

E c’è chi stima vistosi cali nelle prenotazioni e negli ordini. “Anche del 50%, con offerte al ribasso pur di riempire le strutture ricettive. È vero che stiamo senza amministrazione in questo periodo – aggiunge uno dei manifestanti – ma non è mai stato programmato nulla. E questi sono i risultati”.

