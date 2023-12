Colpo fallito da “Joe Zampetti” a Foggia, noto negozio per animali in via Monsignor Farina. I ladri sono entrati in azione attorno alle 3:30 di notte ma l’arrivo di una macchina dell’istituto di vigilanza “Watchman Eye” ha costretto i malviventi alla fuga a mani vuote. I fuggitivi aveva da poco tagliato la serranda dell’attività all’altezza della serratura. Non sono emersi altri danni.

La Sala Operativa della Watchman Eye ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine informando anche i responsabili del punto vendita. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.

