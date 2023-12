Una lettura della storia del Grinch con molte attività artistiche e laboratoriali, il 21 dicembre 2023, il Centro di Ricerca e Studio per l’Infanzia del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia e il Laboratorio di Pedagogia dell’Infanzia aprono ancora una volta le porte alle bambine e ai bambini con la Festa di Natale.

La festa, un vero e proprio laboratorio di narrazione e di arte, accompagnerà i piccoli della parrocchia del Sacro Cuore in un viaggio immaginario per raccontare il Natale con uno dei personaggi più amati della letteratura per l’infanzia, il Grinch.

Il gruppo di lavoro e di ricerca, composto da docenti, ricercatori e dottorandi del Centro, guiderà i bambini e le bambine tra storie e illustrazioni, aiutandoli a riflettere divertendosi. Anche quest’anno, la festa inaugurerà i laboratori del martedì pomeriggio rivolti ai bambini e alle famiglie della parrocchia, rientranti nel patto educativo di comunità del quartiere Candelaro.