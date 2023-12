Grande partecipazione per la campagna di raccolta e riciclo dei tappi in plastica promossa dall’associazione il Cuore Foggia e dai mitici clowndottori. L’iniziativa punta ad un programma di educazione ambientale che finora ha coinvolto scuole, palestre, aziende e privati non solo a Foggia, ma in tutta la provincia.

Il 18 dicembre sono stati consegnati i primi sette televisori nel reparto di Neuropsichiatria infantile del Policlinico “Riuniti” di Foggia; ne seguiranno altri per i restanti reparti pediatrici, al fine di allietare le ore di degenza dei piccoli pazienti ricoverati.

“Il progetto ‘Un cuore di tappi’ – afferma Jole Figurella – prevede un gesto che non comporta spese, donazioni o raccolte fondi, ma è un invito alla ‘sostenibilità’, una scelta di ogni giorno che si traduce in comportamenti concreti. Investire nell’educazione ambientale significa orientare il cambiamento verso una società sostenibile vissuta da cittadini attivi e consapevoli”.

L’obiettivo de Il Cuore Foggia e del progetto “Un Cuore di tappi” è l’acquisto di beni e risorse per il Policlinico di Foggia, al fine di migliorare e favorire l’umanizzazione della cura.

“Grandi sostenitori del progetto – sottolinea la presidente de Il Cuore – sono la farmacia Santa Rita dei dottori Vassalli e l’Istituto Comprensivo ‘Parisi- De Sanctis’, grazie all’entusiasmo dei tanti bambini coinvolti nell’iniziativa dal dirigente scolastico Angelo M. Rago e da tutto il corpo docente: lo scorso 13 dicembre hanno consegnato una valanga di tappi”.

Per chi volesse partecipare al progetto, i sacchi di raccolta possono essere consegnati presso la sede de Il Cuore Foggia, in Via Sant’Alfonso de’ Liguori, dal lunedì al venerdì, mattina o pomeriggio. I tappi potranno anche essere ritirati dai volontari, chiamando il numero 329.7241557.

“Il nostro grazie – conclude Jole Figurella – va a chi ci aiuta ogni giorno nella realizzazione di questo progetto di raccolta, semplice ma concreto. Ricordo che i risultati aggiornati e complessivi della campagna di raccolta si trovano sulla nostra pagina Facebook @il cuore foggia clownterapia”.