Il prof. Luigi Nappi è il nuovo presidente eletto dell’associazione dei ginecologi universitari italiani. L’elezione è avvenuta nel corso del 98° Congresso nazionale dei Ginecologi italiani che si è tenuto sabato 16 dicembre a Milano.

Nappi, 56 anni, è ordinario di ginecologia e ostetricia, direttore della I clinica Ginecologica ed Ostetrica del Policlinico Riuniti e dell’Università di Foggia, delegato rettorale all’innovazione tecnologica in area medica, nonché rappresentante italiano in seno al collegio europeo di Ostetricia e Ginecologia (EBCOG). Riveste già da molti anni importanti incarichi istituzionali a livello nazionale ed internazionale.

“Contribuire alla guida della ginecologia universitaria italiana è senza dubbio un grande onore ma anche una grande responsabilità – ha dichiarato Nappi subito dopo la sua elezione -. La ricerca scientifica, la didattica, le scuole di specializzazione in campo ginecologico ed ostetrico sono fondamentali per la crescita culturale e professionale dei ginecologi e per la salute delle donne e dei bambini. Abbiamo dinanzi nuove sfide, in un mondo globalizzato e tecnologico che, da un lato, offre nuove opportunità (la formazione europea di specializzandi e studenti, l’uso dell’Intelligenza artificiale nella didattica e nella simulazione chirurgica, un approccio sempre piu’ multidisciplinare della ricerca) ma, dall’altro, presenta nuove insidie e la necessità di una crescente preparazione e un costante aggiornamento dei ginecologici italiani. Occorre, su tutto, rilanciare la ricerca sulla salute e il benessere femminile, punto di forza della salute e del benessere della società”.

“Porgo le più sentite congratulazioni al prof. Nappi per il prestigioso incarico. É un importante traguardo per l’Ateneo foggiano, ancora una volta al centro della formazione universitaria – dichiara il rettore dell’Università di Foggia, Lorenzo Lo Muzio – La nomina del prof. Nappi quale Presidente di una Associazione così importante come quella dei ginecologi universitari italiani ci inorgoglisce”.