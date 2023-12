Una scrittura condivisa per far nascere una proposta dal basso che punti a valorizzare e rivoluzionare la Villa Comunale di Foggia, luogo pubblico che purtroppo presenta ancora tante criticità. E’ il tema del prossimo incontro in programma a Foggia mercoledì 20 dicembre 2023, alle ore 18.00, presso il Centro ARIA in Via Ciampitti n. 42. L’iniziativa fa parte del percorso “L’altra città”, il progetto promosso dal consorzio di cooperative sociali Oltre che attraverso lo strumento del laboratorio e del processo partecipato sta coinvolgendo cittadini, terzo settore, istituzioni, imprese e mondo del volontariato nell’elaborazione di proposte concrete per favorire la creazione di spazi di comunità, a partire dal Parco Urbano Karol Wojtyla.



Nei precedenti incontri, quindi, i partecipanti attraverso passeggiate, mappature e confronti hanno individuato una serie di problematiche e avanzato idee per rendere la Villa Comunale di Foggia un luogo di animazione culturale e sociale tutto l’anno, aperto ad attività, iniziative, eventi gestiti dalle associazioni e realtà del territorio. Tante le proposte emerse: ripristinare le serre, le erbe officinali e il giardino delle fragranze facendoli diventare spazi didattici da far conoscere ai bambini e alal cittadinanza; riqualificare il parco giochi, dando un’attenzione particolare anche alle attrazioni per i bambini con disabilità; valorizzare l’area archeologica presente nel sito; promuovere forme d’arte come la Land Art, le residenze artistiche o spazi culturali ed interculturali creare un collegamento con il Parco Campi Diomedei, magari attraverso una pista ciclabile; potenziare i bagni pubblici e realizzare dei fontanini d’acqua, per garantire questi servizi alle persone senza dimora che vivono nei dintorni della stazione; fare attività sportive nelle strutture; favorire la musica di strada, gli eventi, i concerti, le proiezioni di film e le presentazioni di libri; incentivare la transizione ecologica e tanto altro ancora.



Adesso è il momento di fermarsi per iniziare ad elaborare una proposta che parta dal basso, dalla gente, dai cittadini coinvolti o che vogliono ancora partecipare. Nel corso dell’appuntamento sarà firmato un patto di collaborazione tra i partecipanti e saranno costituiti i vari gruppi di lavoro impegnati nelle tematiche individuate e nell’approfondire le proposte avanzate nei precedenti momenti. Al termine del processo di partecipazione, infatti, verrà elaborata una proposta concreta di miglioramento dell’area che sarà sottoposta all’Amministrazione Comunale di Foggia, oggi guidata dalla sindaca Maria Aida Episcopo. Il progetto “L’altra città” è finanziato dall’Avviso pubblico “Puglia Partecipa”, che punta a sollecitare la comunità ad accedere a spazi di confronto costruttivi che consentono di prendere parte alle decisioni pubbliche. E la partecipazione di tanti cittadini e cittadine nei vari momenti organizzati lascia ben sperare per questo cammino che vuole provare a cambiare, a rovesciare la percezione, ad intercettare quegli scampoli di bellezza che possono ingentilire Foggia e donarle la ricchezza che possiede ma che non sempre è in grado di mantenere.