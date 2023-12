Domenica 10 dicembre, nell’accogliente cornice dell’Auditorium “Pasquale Trecca” dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Foggia, preceduta dal saluto del presidente Pierluigi De Paolis e del presidente della Commissione Albo Odontoiatri Pasquale Pracella, si è tenuta la Cerimonia del Giuramento e consegna del tesserino di 91 medici neo iscritti per il giuramento di impegno al rispetto del Codice di Deontologia. I giovani medici hanno giurato fedeltà ai principi etici e deontologici dinanzi ai rappresentanti della professione, i colleghi del Consiglio Direttivo dell’Ordine, alla presenza dei colleghi che hanno raggiunto l’importante traguardo dei 50 anni di laurea, difronte alla collettività, rappresentata dalle proprie famiglie.

Nella speciale occasione il Consiglio Direttivo per sottolineare l’importanza del patto, fatto di regole di autogoverno, che i giovani medici hanno sottoscritto in tale occasione, si è inteso additare loro quali fulgidi esempi di “Buona Medicina” i professionisti veterani della carriera medica che hanno saputo tenere alto il decoro della professione in un arco di tempo così lungo. Il giorno, o meglio la festa del giuramento per ogni nuovo dottore iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi ovvero degli Odontoiatri è il momento di affermazione dell’Essere Medico e l’occasione per suggellare il patto morale che ogni medico stipula con la Comunità di appartenenza quando si accinge al cimento della professione.