Sabato 16 dicembre ultimo appuntamento della 12ma edizione di FoggiaFotografia: La Puglia senza confini, alle 19 presso la sede del FotoCineClub di Foggia in Via Ester Lojodice,1, incontro con Niki dell’Anno che presenterà il corto “Detto in Dialetto”.

Detto in Dialetto è il racconto a puntate di un viaggio negli usi, costumi, ricette, tradizioni e leggende del territorio dei Monti Dauni e dell’Alto Tavoliere. Le persone incontrate durante il viaggio ci raccontano le loro storie ognuna nel proprio dialetto, ognuno con le proprie sfumature. A volte questi dialetti sono delle vere e proprie isole linguistiche, come nel caso dell’Arbereshe e del Franco Provenzale. La narrazione dei luoghi parte dal dialetto come pretesto per raccontare l’identità e l’orgoglio di far parte di un territorio tutto da scoprire.

Ma chi è Niki dell’Anno ? Niki dell’Anno è un Regista, Direttore della Fotografia, Video Editor, Fotografo, Electronic Music Producer.

Il suo habitat naturale è il documentario antropologico, la commistione dei linguaggi cinematografici la sua ossessione, i progetti di videomarketing il suo pane quotidiano.

Cresciuto a musica nera, homevideo e videogames, Niki si è laureato in Mass Media con una tesi in linguaggio cinematografico.

“Mi faccio raccontare e racconto, monto e smonto, ricostruisco e restauro storie, mettendole in video” ama dire di sè.

Nel 2011 ha fondato la casa di produzione di audiovisivi, Wild Rat Film.

FoggiaFotografia: La Puglia senza confini edizione 2023 terminerebbe qui, ma la mostra “La linea invisibile” di Danilo Balducci presso la Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Dogana è stata prorogata fino al 6 gennaio ed è rientrata nel programma “Capitanatale” della Provincia di Foggia, visitabile tutti i giorni feriali mattino e pomeriggio.