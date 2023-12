Un derby bellissimo, ricco di emozioni e di gol. Alla fine è 3-3 tra Francavilla e Cerignola. Squadre che si affrontano subito a viso aperto. Al 15’ occasione Cerignola: Malcore compie un gesto tecnico bellissimo e in sforbiciata impegna severamente il portiere brindisino.

Il Cerignola passa al 28’ su calcio di rigore che Malcore trasforma. Passano pochi minuti e i gialloblu raddoppiano con Ruggiero. Polidori su rigore la riapre al 41’. Partita ricca di emozioni anche nella ripresa con il Francavilla che trova subito il pareggio con Giovinco. Poi l’arbitro regala un rigore ai brindisini per un fallo di Gonnelli avvenuto nettamente fuori area: Polidori non sbaglia e porta in vantaggio la sua squadra. In pieno recupero, con i padroni di casa in inferiorità numerica, il definitivo 3-3 su rigore ancora una volta trasformato da Malcore.