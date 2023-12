“L’ospedale di San Giovanni Rotondo si chiama Casa Sollievo della Sofferenza perché non è solo una struttura sanitaria, è il nosocomio voluto da Padre Pio per arrecare sollievo, appunto, alla sofferenza, non solo quella fisica e spirituale, ma – sono convinta – anche economica ai tanti operatori sanitari che quotidianamente prestano la loro opera a servizio degli ammalati. Per questo faccio appello al presidente, Gino Gumirato, e mons. Franco Moscone perché si possa trovare una soluzione e stabilizzare i 25 operatori socio-sanitari assunti nel periodo Covid. Anche perché, contrariamente, sul piano occupazionale si consumerebbe un’ingiustizia rispetto agli OSS che sono stati stabilizzati dalla Regione Puglia negli ospedali pubblici pugliesi”. Così la senatrice di Fratelli d’Italia, Annamaria Fallucchi.

“Siamo a conoscenza dei seri problemi di natura finanziaria che l’ospedale sta attraversando ed è facile intuire anche le ragioni per le quali si preferisce non procedere con la stabilizzazione, proprio per non gravare ulteriormente sul bilancio, ma non si possono lasciare a casa 25 professionisti che durante la pandemia abbiamo chiamato ‘eroi’ e che in questi anni hanno fornito servizi essenziali. Si tratta di 25 famiglie che si ritroverebbero senza uno stipendio e molte di esse, che conosco, sono anche mono-reddito. I vertici dell’ospedale di Padre Pio non possono essere insensibili di fronte a questa richiesta di aiuto”.

Poi conclude: “È evidente che anche la politica del territorio non può limitarsi solo a fare appelli, per questo sarebbe opportuno che i vari livelli, da quelli parlamentari a quelli regionali e fino a quelli locali del territorio, fossero convocati dl presidente Gumirato e da mons. Moscone per cercare di trovare insieme una soluzione”.