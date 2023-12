I carabinieri della compagnia di Castel di Sangro (L’Aquila) stanno indagando su una presunta violenza sessuale di gruppo denunciata da una donna di 44 anni originaria della provincia di Foggia, ma impiegata da qualche giorno come cameriera in un albergo dell’Alto Sangro. La donna sarebbe giunta da pochi giorni dal Molise. Appena arrivata nella struttura alberghiera si sarebbe messa al lavoro per preparare la sala ristorante, ha spiegato agli inquirenti, per l’imminente apertura dell’albergo.

Mentre percorreva un corridoio, ha raccontato, sarebbe stata colpita e stordita con dell’alcol, poi violentata da quattro persone, si tratterebbe di due italiani e due stranieri. Soccorsa e trasportata all’ospedale sangrino, la vittima è stata poi trasferita al nosocomio di Sulmona (L’Aquila) per una visita ginecologica a cui non si è voluta sottoporre. Proseguono le indagini dei militari dell’Arma per trovare ulteriori riscontri al racconto della vittima e sono state ascoltate anche alcune persone informate sui fatti. (LaPresse)