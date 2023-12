“L’ultimo posto della provincia di Foggia nella classifica annuale del Sole 24 Ore per la qualità della vita suscita amarezza, ma al tempo stesso deve rappresentare uno stimolo, per noi amministratori e per la comunità tutta, per impegnarsi e sentirsi partecipi e protagonisti di un cambiamento profondo e non più rinviabile”. Lo afferma la sindaca Maria Aida Episcopo dopo la pubblicazione della classifica de Il Sole 24 Ore che vede il capoluogo dauno all’ultimo posto per qualità della vita.

“Il crollo registrato in gran parte degli indicatori utilizzati dalla testata è chiaro ed allarmante, e richiede una riflessione significativa, interventi concreti nell’immediato e una visione strategica di lungo periodo – commenta la sindaca -. Ci siamo insediati da appena 34 giorni alla guida dell’amministrazione del Comune capoluogo, e siamo pienamente consapevoli dell’attenzione e delle responsabilità: ci adopereremo al meglio delle nostre possibilità e competenze per un pronto riscatto della città, e perché si riappropri del proprio ruolo di riferimento di un territorio dalle potenzialità per gran parte ancora inespresse”.