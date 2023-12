“L’ultimo posto della nostra città nella classifica sulla qualità della vita del Sole 24 non deve meravigliare soprattutto perché dopo due anni di commissariamento per infiltrazioni mafiose era difficile aspettarsi un balzo in avanti in tal senso. Anche l’eventualità di una possibile decadenza della neo eletta sindaca non mi appassiona e non voglio entrare nel merito della questione”. Lo afferma l’ex candidato sindaco Antonio De Sabato, eletto nel prossimo Consiglio comunale che però tarda ad insediarsi.

“Mi preme sottolineare come ad oltre 40 giorni dalle elezioni – scrive -, Foggia sia più interessata a vedere i suoi problemi affrontati con una Giunta operativa e qualificata e con la proclamazione dei consiglieri comunali. Le ragioni che potrebbero determinare un ribaltone dell’attuale scenario politico cittadino non sono assolutamente una bella notizia anzi rappresentano l’ennesimo colpo alla reputazione di una città che aspetta di ripartire e risalire possibilmente proprio nelle classifiche”.

A parere di De Sabato “l’auspicato miglioramento nella qualità di vita dei cittadini è condizione indispensabile cui noi tutti dovremmo tendere lasciando agli organi competenti le valutazioni sulla legittimità di alcune decisioni personali che per quanto discutibili ad oggi sono state avallate e confermate da chi aveva l’onere di verificarne la correttezza sotto il profilo giuridico.

È quindi urgente ed opportuno – conclude – riavviare al più presto la macchina amministrativa e mostrare un reale cambio di rotta rispetto al recente passato, evitando polemiche ed inutili strumentalizzazioni che non fanno bene a nessuno ma servono unicamente ad alimentare il caos e ad incrinare la fiducia già ridotta ai minimi termini dei cittadini nelle istituzioni locali”.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui