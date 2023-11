Il Tour della legalità ha fatto tappa a Manfredonia dove alla presenza del prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, e delle più alte cariche provinciali delle forze dell’ordine è stato stipulato il Patto della Sicurezza Urbana per dimostrare grande attenzione verso la comunità del golfo. Focus sulla violenza di genere, al centro del dibattito in questi giorni, ma anche ghiotta occasione per fare il punto sulla città.

“Lo scioglimento anzitempo di un’amministrazione è sintomo di una criticità importante in una città che in questa fase deve gestire tante risorse finanziarie con gli interventi del Pnrr. A Palazzo di Città c’è una difficoltà legata ad una situazione finanziaria di criticità, non a caso il Comune di Manfredonia è in predissesto, ecco perché diventava essenziale colmare subito questa situazione con la nomina di ben tre dirigenti di alto spessore. Continuiamo a monitorare tutto perché la preoccupazione nostra è che in questo territorio le infiltrazioni criminali, non soltanto nel tessuto economico ma anche nelle gestioni amministrative, siano frequenti”.

Con Valiante anche la commissaria prefettizia, Rachele Grandolfo. “Ho trovato una serie di questioni da risolvere e devo dire che abbiamo già iniziato a lavorare per risolverle. Questa è una città complessa con tante problematiche che stiamo cercando di affrontare. Con la Prefettura abbiamo avviato un’attività di sgomberi e nei prossimi giorni rafforzeremo ulteriormente queste attività. E poi ci sono le scadenze del Pnrr, cercando di recuperare tutti i ritardi accumulati”.

Alla tavola rotonda hanno preso parte anche il direttore generale dell’USR Puglia Giuseppe Silipo, il questore di Foggia Ferdinando Rossi e il comandante provinciale dei carabinieri Michele Miulli con la partecipazione dell’arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Franco Moscone.