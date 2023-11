Neve e freddo non hanno fermato l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale a Candela dove da ieri sera si sono accese le tante luci della festa. Ad aprire il portone di Palazzo Ripandelli, sede storica del Babbo Natale candelese, la show girl Anna Falchi in veste di madrina d’eccezione. Ad accompagnare l’attrice di origini finlandesi, il sindaco Nicola Gatta e il presidente dell’APS Candela Promozione, Davide Diglio. Sotto la neve i primi visitatori, molti dei quali giunti sui Monti Dauni dalla vicina Irpinia e dal Barese. “È l’evento – spiega il sindaco – che muove più turismo in provincia di Foggia, ma anche in Puglia nel periodo natalizio. È un format vincente, stiamo ricevendo migliaia di prenotazioni, e tutte le strutture del paese faranno registrare il tutto esaurito fino al 6 gennaio prossimo.

Quest’anno celebriamo il decennale e festeggiamo un bel traguardo per un evento partito un po’ per scommessa ma che in pochi anni è riuscito a registrare numeri importanti dimostrando la bontà della nostra idea: il turismo, nei borghi è possibile e può dare un grosso aiuto alla nostra economia durante tutto l’arco dell’anno. Oltre alla Casa di Babbo Natale e ai Mercatini, quest’anno ritorna la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Non mancheranno le luminarie d’autore, la Via del Natale e la Piazzetta del Presepe che quest’anno sarà collocata nei pressi di Palazzo Doria – così da esaltare un altro caratteristico angolo del centro storico di Candela – oltre a tante altre iniziative collaterali”.

E ad illuminare il Natale di Candela è arrivata Anna Falchi. “Il Natale è l’occasione per stare in famiglia e respirare un clima di festa come quello di stasera in un’ atmosfera bellissima con tante luci, suoni, giocattoli, mercatini. Complimenti agli organizzatori che hanno dato vita ad una iniziativa straordinaria. Si parla di Candela e del suo natale ovunque. E poi questi sono dei luoghi stupendi, ricchi di fascino e di magia. Venite tutti a Candela”.

