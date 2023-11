Dopo le tormente di neve che per tutta la giornata di ieri hanno interessato l’arco subappenninico, questa mattina diversi borghi dei Monti Dauni si sono svegliati sotto una leggera coltre bianca ma con il sole che è tornato a splendere un po’ ovunque regalando una domenica suggestiva per gli amanti della neve. Tuttavia le temperature durante la notte sono scese sotto lo zero, mentre nella parte centrale della giornata non sono andate oltre i 3 gradi.

È stata una perturbazione veloce che ha già lasciato la Capitanata con tregua che durerà solo un giorno, perchè da martedì è previsto un nuovo peggioramento ma questa volta senza neve. E la neve ha fatto registrare il tutto esaurito nei ristoranti e agriturismo di alcuni centri dei Monti Dauni.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui