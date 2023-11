Secondo pareggio consecutivo fuori casa del Cerignola che anche in questa circostanza va in vantaggio ma poi si fa raggiungere dalla Turris nei minuti di recupero. Campani più attivi nel primo tempo con una serie di occasioni fallite di poco ma Cerignola sempre pericoloso in contropiede. Alla prima vera azione offensiva i pugliesi passano in vantaggio con D’Andrea, che su traversone dalla destra si ritrova clamorosamente solo al centro dell’area e di testa spedisce in rete. La ripresa si apre con gli ofantini in avanti. Sugli sviluppi di angolo, buco nell’area di rigore biancorossa, con Malcore che spedisce fuori ad un passo dalla porta su sponda di D’Andrea.

Ad un quarto d’ora dalla fine la Turris si guadagna un calcio di rigore che però Maniero calcia male e permette a Krapikas, che indovina l’angolo, di bloccare a terra. Lo stesso portiere lituano non è altrettanto impeccabile al 93’ quando esce male e permette a Guida di insaccare il gol dell’1-1. Altra beffa finale per la formazione di Ivan Tisci. Con questo pareggio il Cerignola aggancia il Foggia a quota 21 punti.